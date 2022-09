Je sais que cette information n'intéressera pas grand monde vu le genre mais pour les personnes intéressées; le site officiel Nintendo FR confirme que Master Detective Archives: RAIN CODE, jeu du même créateur que la série Danganronpa, sera localisé en français et aura également sa boîte et sa cartouche. Ha, et si il y avait encore un doute malgré le CV du bonhomme (même si il y a World's End Club), le jeu bénéficiera d'un PEGI 18. Provisoire pour l'instant, certes, mais ça change très rarement après.Je rappelle qu'il s'agit d'un jeu d'enquête qui se déroule dans une ville dirigée par une mégacorporation où la pluie tombe en permanence et où les crimes ne sont jamais résolus. Et non, rien à voir avec la Bretagne.