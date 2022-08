Selon les détails publiés par un YouTuber "j0nathan", dont certains ont été corroborés par Jason Schreier de Bloomberg, le jeu ramènera la série « au sources » lors de sa sortie l'année prochaine.Bloomberg a annoncé pour la première fois en février qu'Ubisoft prévoyait de sortir un jeu Assassin's Creed à plus petite échelle et axé sur la furtivité, plus proche des premières opus de la série que les jeux plus récents influencés par les éléments RPG. Mettant en vedette le personnage d'Assassin's Creed Valhalla, Basim, le titre était initialement prévu comme une extension pour la dernière entrée de la série avant d'être transformé en un jeu autonome l'année dernière, a-t-il affirmé. par le studio Ubisoft Bordeaux.Plus récemment, Bloomberg a annoncé que le jeu sortirait au printemps 2023. Le jeu devrait sortir avant l'annonce officielle d'Assassin's Creed Infinity, qui est une collaboration entre Ubisoft Québec (Odyssey) et Ubisoft Montréal (Origins et Valhalla)Autre rumeurs: Le season pass inclurais le remake de premier Assassin's Creed