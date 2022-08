Mais c'est juste incroyable O.OJ'avais encore en tête mon expérience sur le PS VR avec Resident Evil 7 et d'autres petits jeux VR mais là hier soir je me suis juste pris une baffe de gameplay comme jamais.C'est juste hyper immersif avec le Meta Quest 2, chaque mouvement de Leon quasiment doit être exécuté réellement comme les coups de couteux, le rechargement du fusil a pompe, l'ouverture des portes, écrire sur une machine a écrire pour sauvegarder, tenir un sniper etc etcNiveau qualité d'image en plus c'est très propre, il y a beaucoup moins de flou et d'aliasing que le PS VR et adios les 50 000 câbles.Tout ceci nous transporte tellement dans le jeu, qu'a plusieurs reprises durant ma première session j'ai effectué des mouvements que le jeu ne demande même pas (je joue debout j'ai donc réellement marché chez moi ou en hauteur dans la tour du village, j'ai carrément ressenti une sensation de vertige en regardant en bas).Je me suis arrêté quand Mendez fout une raclé a Leon a la fin du chapitre 1-2, j'ai juste envie de reprendre ma game comme jamais, c'est vraiment dommage le prix du casque et l'exclusivité du Meta Quest 2 car a cause de ça beaucoup de joueurs ratent ce chef-d'œuvre de la VR.J'espère que Sony fera tout pour l'avoir sur le PS VR 2 un jour.Je vous laisse avec une petite vidéo de gameplay maison, encore désolé pour les commentaires qui cassent l'ambiance mais j'étais en plein Lives Twitch avec des amis.Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=C0nkXaN5qFQ