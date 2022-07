Jeux Vidéos

Noblauphin

Je discute sur un server discord de Monster Hunter et surtout de Monster Hunter Rise Sunbreak. Lors de mes échanges on a discuté sur le jeu Monster Hunter idéal. Avec certains on est arrivés à la conclusion que le jeu idéal aurait le cachet/patte de Monster Hunter World (esthétique), la verticalité de Monster Hunter Rise (Filoptère) ainsi que celle de Monster Hunter 3 (chasse sous marine).Ceci pour l'environnement.Pour aller avec tout ça, on aurait 3 types de compagnons de chasses Palicot et Chumsky ainsi que Poogie (4 avec l'hibouette) voir même mieux d'ailleurs 5 pour la chasse sous marines avec le merveillouxqui pourrait servir de compagnon pour nous immerger sous l'eau et aider au déplacement.Enfin niveaux armes et monstres, Ce jeu aurait toute les armes (les 14 + 2) avec le Magnet Spikes et les Tonfas de Monster Hunter Frontier Z. Et enfin tout les monstres de la séries (ou presque tout du moins sans les variations).Alors je vous demande à vous pour la communauté Monster Hunter de gamekyo êtes vous d'accord avec cette idée de jeu idéal pour la série ?Quel serait votre recette ?