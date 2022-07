J'attendais rien de cette série surtout après la présentation des deux premières bande-annonces sur Youtube et un casting douteux mais finalement ce n'était pas si mauvais mais pas correct pour autant. Explication.Alors premièrement on se retrouve avec un scénario original de A a Z et non une nouvelle version des évènements des jeux vidéo comme la fait le très décevant Welcome to Raccoon City.Je vais être direct, l'intrigue est d'une nullité sans nom, j'ai bien aimé l'idée des deux timelines perso mais au fil des épisodes ça devient extrêmement lassant.Dans le passé, le début présente un peu les personnages avec des histoires pour ado et un Albert Wesker qui cache des choses, puis on s'attend a une nouvelle épidémie dans cette nouvelle Raccoon City surtout après la morsure de Billie par un chien mais hélas, rien de cela. L'enquête des filles sur leurs papa et leurs histoires de filles rebelles va tout simplement s'étaler sur 8 épisodes et on va bien se faire chier, pour un final bordélique où tous les perso vont se rejoindre dans le même endroit pour faire n'importe quoi et faire semblant que leur bordel est super épique et super important...Dans le futur, le monde est au bord du gouffre et on va suivre une Jade Wesker plus mure mais terriblement conne car elle va déclencher je ne sais pas combien de catastrophe qui va la mettre elle et les autres en danger de mort. C'est ultra stupide mais au moins c'est dans cette timeline qu'on va avoir droit principalement a des scènes d'action avec les créatures mythique de la saga.Contrairement a certains, j'ai donc apprécié le début, puis arrivé au bateau il se passe plus rien et on perd un temps fou a raconté des trucs, explicable en moins de 20 minutes et avec des perso pas du tout intéressant, j'ai envie de dire comme dans la timeline du passé donc, on étale trop des choses en longueurs pour rien.Parlons des personnages maintenant, ils sont tous nuls au possible mais avec un 10/10 pour la pizza 4 fromages de Netflix cependant (couleur, végan, homo, féministe), j'en retiens donc aucun car il y a rien de sincère dans ce genre de personnages, allez peut-être le gros plein de soupe qui se bat a la John Wick pourquoi pas car il est complètement barré et un personnage comme ça c'est assez rare dans la licence mais le reste poubelle, vraiment...Je suis aussi extrêmement déçu de la prestation de Jade Wesker qui est juste une énième femme forte qui n'a peur de rien et qui défonce tout le monde quand elle veut même si on est très loin du GOD MODE de Milla Jovovich. J'ai tellement pas aimé ce perso que je voulais que le zombie qui s'échappe de l'expérience sur le bateau bouffe sa fille, que je suis sadique ma parole (bon c'était aussi pour que ça me réveille).Pour sa sœur, c'est un massacre complet aussi avec une rivalité entre elles trop vite mis sur un plateau. Pour Wesker c'est juste un très mauvais choix d'acteur car il y a bon twist avec ces clones mais l'original qui se pointe avec les habits de RE5 c'est juste Blade et non Wesker, c'est dommage car ça foire complètement la scène et ça aurait vraiment fait plaisir aux fans de Wesker.Pour les monstres par contre c'est du 5 étoiles, j'ai tout adoré y compris les zombies qui rush car ça nous change un peu de Walking Dead dans un sens. Puis il y a avait des sacrées surprises comme le Grave Digger, une araignée géante ou encore notre bon vieux Mr.Crocodile des égouts de Raccoon.Les effets spéciaux sont en plus pas mal pour une série et surtout pour du Resident Evil (on s'en souviendra du Nemesis en carton...). Cela dit, ça manque de gore dans l'ensemble et certains sont juste la pour des clins d'œil comme le tyran ou le docteur Salvador.En parlant de clin d'œil, il y en a partout dans la série et ça c'est plutôt amusant, l'idée de mettre aussi la série dans la timeline des jeux est plutôt cool mais hélas cela donne naissance a de nombreux paradoxe, car oui messieurs les scénaristes, le scénario de la saga est d'une simplicité enfantine mais par contre le lore est d'une richesse sans nom et ça là où ça fout le bordel.En effet on m'explique comme le Virus-T (un virus de 1998 ) fout le monde en miettes alors qu'un vaccin est déjà disponible en 1998 ? (Outbreak File 1 qui est bien canon).Comment Umbrella peut avoir l'autorisation de commercialiser le médicament Joy mondialement en 2022 alors qu'Umbrella est en miettes après les évènements de Raccoon ?Bon il y a la Umbrella Bleu de RE7 mais elle en surveillance 24H/24H par la BSAA et avec des interdictions internationales pas possibles...Il y a encore plein d'autres incohérences mais on va en rester là, et je parle même pas des incohérences liées a la mise en scène comme le collier géant électrique du Crocodile, non mais qui a construit ça svp? Ou la Billie Wesker folle dingue qui s'amuse avec ces 3 drones qui tirent des munitions sans fin sur une horde de 500 000 zombies, ils font comment tes drones pour rester en l'air avec autant de munitions dans l'arrière-train?Bref, pour conclure assez rapidement, l'esprit Netflix enveloppe trop l'aura Resident Evil, il y a beaucoup trop de choses, de moment, de musique, de personnages hors propos a la série horrifique de Capcom. On se retrouve donc sur l'étiquette avec du 20% de Resident Evil et du 80% de Netflix pour une valeur nutritif a D. Une première saison pas mauvaise mais terriblement décevante.La série a en tout cas un énorme potentiel avec un bestiaire, des personnages et un lore d'une richesse incroyable. Avec de l'or entre les mains, il faut juste que les scénaristes fassent plus de Resident Evil et moins de Netflix pour les autres saisons car là ce n'est pas encore ça et surtout pour les fans, dommage.