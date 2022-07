Rien d'important au fond et on verra avec la sortie du jeu, juste quelques observationsTeasée à la fin du précédent trailer, confondue par certains pour Vergil de DMC haha, elle se nomme Viola.Je suis quasi certain que c'est la fille de Bayonetta et Luka. Elle a les pouvoirs d'Umbra et manie le grappin comme Luka. Ce dernier semble la reconnaître d'ailleurs, mais ici en tout cas Viola pourrait venir du future façon Sailor Chibi Moon "version punk" (et ça m'étonnerait pas). Je dirais aussi que Viola devrait être aussi une disciple de Jeanne vu qu'elle manie l'épée. Enfin elle a aussi pour invocation une sorte de monstre "doudou" qui est sans rappel un echo à la peluche de chat de Bayonetta quand elle était enfant (le chat de Cheshire).Jeanne, encore une fois victime ? (En plus, c'est quoi ce look Jeanne???) Dans le premier, Jeanne bosse pour Balder mais en réalité elle espérait faire revenir les souvenirs de Bayonetta. Dans le 2e, Jeanne se fait enlever son âme par Alraune et est secouru par Bayonetta en milieu de jeu. Dans ce 3e, on dirait que Jeanne bosse pour l'organisation terrestre à l'origine de ces créatures humanoïdes, mais pas plus à tirer ici si ce n'est la scène où Jeanne semble affronter Viola.Je ne sais pas où en est la théorie du multiverse maintenant avec ce nouveau trailer, mais en tout cas on peut voir une "Bayonetta alternative" qui aide Bayonetta, possiblement tout un foutoir dimensionnel dont viendrait Viola. Cette "Bayonetta" dit "qu'elle protège son monde". Le fait est que physiquement, elle a des cicatrices et son grain de beauté est inversé par rapport à la Bayonetta qu'on connait.Enfin, confirmation d'un mode "censuré" pour ceux frileux de voir la sorcière à poil :Intitulé "Naive Angel", ce mode permettra de jouer avec Bayonetta qui ne se dénude pas y compris dans ses fusions avec ses démons.