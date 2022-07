Jeux Vidéos

Imaginez un jeu Monster Hunter avec tout les monstres sorties jusqu'à présent ceci sans variant. Imaginez également tout les types d'armes que la licence a jamais connus.Maintenant imaginez ça dans un Open world assez gigantesque pour avoir différents type de biomes. Une map plus grand que celle d'Elder scroll 2 de 200 000 km² à 500 000 Km² assez grand pour avoir assez d'espace pour créer différents écosystèmes cohérents. Dans cette grand carte on aurait différents types de zone forestières quelle soit tempérées ou humides (Jungle), un ou deux désert un petit et un grand, des zones montagneuses (voir canyon à l'approche des désert), des marécages, des plaines (herbeuses ou tundra) ainsi que des lagunes et autres zone de pleine mer.Car oui pleine mer, car dans ce jeu on aurait total mobilité pour aller chasser autant sur terre que dans les mers. On pourrais se déplacer à pied mais également aussi à la nage. On aurais également des méthode de transport comme une sorte de caravane mais également par chumsky ainsi que par florelets.En parlant de caravane la carte en serait truffé et il faudra les protéger si vous voulez que vos différents campement mais aussi les quelques villes disponibles puissent avoir les objets et items qui vous sont utiles.En terme de création de votre personnage vous aurez le choix entre un être humain (homme / femme) mais également un Wyverien (homme / femme égalment)Vous accompagnant dans vos chasses, trois compagnons seront à votre disposition, le bon vieux palico, le poogie ainsi que le chumsky.Voilà j'ai tout dit alors imaginez et discutons à Imaginer et rêver ce jeu ensemble sans prise de tête