Bah ça y'est, j'ai enfin fait Persona 5 Royale, mon premier jeu persona, fini en 137 heures y'as quelque jours environ. Je l'avais commencé vers Janvier, le début assez slow mais assez intéressant pour que je continue à y jouer doucement, j'ai mis le jeu en pause plus d'une fois pour des semaines ou mois quand un nouveau jeu comme Elden Ring entre autres sortent.J'en avait entendu beaucoup de bien sur ce jeu, mais j'avais peur de l'effet TW3 et ses dialogues à gogo. (que j'ai fini mais en poussant pas mal), et j'en avait même fait un article GK à l'époque pour avoir des avis et retours, mais bizarrement les dialogues dans Persona passent crème, difficile à dire pourquoi ou comment, peut être parce que c'est si bien fait, les dialogues sont pas la pour allongé la durée de vie, mais sont tout simplement essentiel. Les dialogues sont très sympa à suivre et on a pas l'impression de forcé (contrairement à des jeux comme TW3 ou HZD parex)Et pour le gameplay, je crois que c'est le meilleur en terme tour par tour que j'ai connu, un autre de même style que j'adore c'est DQ mais la c'est assez diffèrent, stylé et unique, autant je suis fanboy DQ mais je crois que Persona est un cap au dessus à ce niveau.Les Donjons très stylé et assez varié, pas uniquement en terme de design, mais aussi dans la façon d'être abordé.Les personnages sont vraiment géniaux avec chacun propre leurs charme et personnalité unique, que ça soit les personnages principaux ou secondaire.J'avais un peu mes doutes avant d'y aller en pensant que la licence est un peu trop surcoté, mais j'avais clairement tout faux, je considère moi même maintenant la licence comme un des panthéons des JRPG, voir du jeuxvideo tout court. Je trouve même que la licence surpassent les mastodontes du genre tel que FF et DQ sur certains aspects (et honnêtement j'aurais jamais cru dire ça avant d'y avoir joué)L'OST est phénoménal tout en étant encore une fois unique en son genre, en fait j'ai eu pas mal ce feeling sur ce jeu sur chacun de ses aspects, exceptionnel tout en ne ressemblant à rien d'autres qui se fait dans le genre, et c'est rare de voir ce genre de trucs, c'est tout simplement grandiose et magique.Un autre truc qui m'as assez impressionné aussi, en dehors de fait de son authenticité, ne ressemblant à aucun autre jeu tout en étant exceptionnel, et son coté ultra unique comme le fait de gérer le temps, les confidents ect, c'est que t'as cette impression que le jeu n'a pas du couté aussi cher à faire qu'un AAA moderne, mais il en est pas moins exceptionnel, voir plus magnifique que la plupart des jeux des 5 voir 10 dernières années, un chef d'œuvre absolu et maintenant un de mes meilleurs jeux de tout les temps. Vivement l'annonce de Persona 6Il y'as encore tellement à dire sur ce jeu que s'en est OUF, mais voilà un GOTG assurément.