Petit idée que j'ai eu en confrontant mon opinion lors de débat ici ou là sursur différentes plateformes discutant de la prochaine aventure de, en espérant queetle délivre d'ici à 2024 (je suis optimiste oui lol).Mon idée par sur leIci ça serait que le scan collecte les informations sans pour autant faire une pause dans le jeu. Ce que vous scannerez sera directement transférer dans votre banque de donnée.Exemple pour genre des infos sur un ordinateur, vous les scannez ici le jeu vous laissera la liberté de compulser ces donnés à votre loisir au lieu de vous forcer à les lires systématiquement comme avec l'exemple ci-dessous.Parallèlement lors de combat. Vous scannez le ou les ennemies, ici seul un micro résumé et l'essentiel sera affiché sur votre viseur dans un coin du Hud du viseur de Samus, sans que le jeu soit mise en pause. Ce même système pourrait être couplé à une sorte d'hologramme qui alors se juxtaposera sur le viseur pour y mettre en surbrillance les points faibles des ennemies, cette option pourra être sélectionnable ou non.L'idée c'est que chaque scan délivre une version résumé et c'est ensuite quand la pièce/zone ou l'on est devient sûr qu'on peut après lire ce que l'on a scanné.Certains y verront peut être du Mass Effect mais en quelque chose de plus aboutis/mieux géré.Voilà ce que je propose comme idée pour ainsi faire en sorte que les combats et l'exploration reste dynamique sans être forcé a être mis dans un état de pause avec du texte à lire.Tout ce que l'on scannera pourra être lu au moment ou le joueur le voudras à sa propre guise.