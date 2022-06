Divers

Hop ! J'espère qu'il y a des spécialistes de ce truc. Je découvre Plex, c'est beaucoup mieux que KODI, ça passe par wifi d'un PC vers tous mes appareils, tout marche nickel, mais j'en veut toujours plusLe truc des scans des fichiers pour les séries & films c'est vraiment bien, ça met les affiches, les résumés etc... J'ai compris comment dissocier, corriger, renommer etc... quand ça fait un peu n'importe quoi. J'ai compris comment faire apparaitre des "bonus" aux séries (vous faite un dossier saison 1, et renommez vos trucs xxxxxxs00e00 etc...)Mais j'aimerais faire apparaitre des vidéos en plein milieu d'une série... Ouais je ne suis pas clair je vais donner des exemplesLa série Uchuu_Keiji_Shaider à 49 épisodes et 1 film, sous PLEX tous les épisodes s'affichent bien, mais le film n'apparait pas.Alors OK je peux les mettre ailleurs (dans la section film, ou en bonus "saison 0"), mais je veux vraiment le mettre dans la série, et a un endroit précis : le film juste après l'épisode 19. Comment faire ?Pareil j'ai des animés avec des épisodes sortis en bonus DVD (les OAV Kujibiki Unbalance dans Genshiken par exp), je voudrais les insérer au bon endroit, mais PLEX capte pasVoilà j'espère que c'est clair, mais j'ai un douteAh oui, est ce qu'il existe un truc comme PLEX pour les livres (romans et BD) sous Android ? Pour lire des trucs du PC sur ma tablette ?Merci !Edit ! J'ai une autre question, à plusieurs endroits on conseille d'installer infuse, mais ça apporte que ce truc en plus de PLEX ?