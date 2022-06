L'autre jour j'étais avec un pote en ligne on regardais sur PS4 un jeu multi a jouer a 2, j'ai remarquer que j'ai tellement de jeux démat auxquels je n'ai jamais joué, j'oublie que je possède des jeux jusqu'à ce que je les voie marqués comme "achetés"....Dans le j'ai des jeux acheté en promos 5€ max, des jeux PS+ ou reçu par Sony lors du Covid 19J'ai largement assez de jeux pour jouer pour 10ansFuck le démat

Like

Who likes this ?

posted the 06/06/2022 at 10:02 PM by asakk