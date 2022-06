[Coup de gueule]Rappellez vous : il y a plusieurs semaines, Nintendo France annonçait que le collector de Xeno 3 serait exclusif à son shop et qu'une date pour les préco serait prochainement communiquée, à condition bien sûr de leur donner un mail pour faire péter le score de leur CRM...Depuis, on a appris que le collector ne serait pas livré avant Septembre (au mieux) et pour le moment, à un mois de la sortie, les préco ne sont TOUJOURS PAS OUVERTES !Il se passe quoi bordel?

posted the 06/05/2022 at 11:10 AM by obi69