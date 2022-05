Tout est dans le titre ! Quel est votre opus favori ?Une saga qui aura marqué la génération PS360 de son empreinte.Après avoir refait toute la saga dernièrement avec la Legendary Edition et pour finir récemment par Andromeda, je peux répondre sans hésitationC'est avec lui que j'ai découvert la saga a l'époque et pour cause : Je n'avais que la PS3 et c'était le 1er jeu a l'époque a sortir sur console Playstation 1 an après sa sortie initiale sur 360. (J'ai même découvert ME1 en dernier ce qui n'est pas idéal pour faire une trilogie et du coup je trouvais que le jeu avait pris un petit coup de vieux)Je n'ai jamais réellement partagé les critiques sur le coté plus action de ME2 sachant que pour moi c'est un parfait juste milieu entre le 1er et le 3 (qui lui pour le coup faisait beaucoup + "TPS" classique je trouve)C'est l'opus selon moi qui possède la meilleure ambiance, les meilleures planètes (Ah Illium..!!) et surtout le meilleur développement des personnages avec les diverses missions de loyauté. Le scénario est plus intimiste et moins a grand échelle que ME1 ou 3 mais paradoxalement c'est je trouve celui qui a la meilleure écriture de la trilogie. Tout les dialogues avec l'Homme Trouble et la relation qu'il entretien avec Shepard sont également super intéressants.Une grande partie du jeu est focalisé sur le nouvel équipage, les nouveaux coéquipiers du Normandy sont variés et ont tous une histoire travaillé et complexe, que ce soit Miranda (je regrette qu'elle n'est pas une plus grande place dans ME3) Jack, Mordin, Grunt ou Thane.Plusieurs moments de ce jeu m'ont marqué a jamais comme la dernière mission avec des choix très dur a faire et qui peuvent avoir beaucoup de répercussions font partis pour moi de mes meilleurs moments de JV ever.Sans parler de l'OST :Du grand bioware pour un des meilleurs RPG des années 2010 !