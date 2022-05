Les conférences Summer Game Fest et Xbox Games Showcase ont déjà été annoncées, mais une nouvelle rumeur suggère que Capcom organisera son propre évènement qui se déroulera en Juin selon une récente fuite.La fuite a également révélé une liste des prochains jeux de Capcom qui pourraient apparaître lors de ce mois de Juin.La voici :Les Leak proviennent du journaliste Roberto Serrano, qui s’est rendu sur Twitter pour révéler le plan de Capcom pour cet été. Selon Serrano, l’événement de Capcom aurait lieu le 13 juin 2022 à 14h30 PT / 17h30 HE / 23h30 CEST.Toujours rien cependant pour Resident Evil 4 Remake, a moins que Capcom attend tout simplement d'en finir avec le gros DLC de VIILage pour l'officialisation du projet.Rendez-vous le 13 Juin donc.

Like

Who likes this ?

posted the 05/27/2022 at 02:06 PM by marchand2sable