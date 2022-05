https://twitter.com/witchergame/status/1527299944834510854



- Faisons en sorte que ce 7e anniversaire soit encore meilleur, d'accord ?



- Nous sommes ravis d'annoncer que la version Next Gen de The Witcher 3: Wild Hunt devrait sortir au quatrième trimestre 2022. À bientôt sur le Chemin, sorceleurs !





Avant cette annonce la sortie de la version NG était pour Q2 2022 puis suspendu et la c'est pour fin 2022.





Perso pas besoin du patch next gen car je peux y jouer a fond + avec les mods c'est un régale.