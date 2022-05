Non, et écoutez, nous aimerions évidemment le faire [Zelda : Twilight Princess HD], mais cela n'a pas été une priorité pour Nintendo - ou du moins pas dans les conversations qu'ils ont eues avec nous.



La façon dont cela fonctionne avec nos amis là-bas, c'est que nous sautons sur toutes les occasions de travailler sur un de leurs titres. Il y a un dialogue constant entre nos deux sociétés. Souvent, il s'écoule un peu de temps entre deux titres, et d'autres idées peuvent être lancées, mais dans le cas de Skyward Sword, un certain temps s'est écoulé et un courriel est arrivé : "Seriez-vous intéressé par la possibilité de porter Skyward Sword sur Switch ? La réponse est bien sûr : "Oui, nous le ferions". Nous avons alors entamé des discussions avec Nintendo pour savoir à quoi cela pourrait ressembler et nous avons finalement commencé. La façon dont Twilight Princess (sur Wii U) s'est concrétisé est similaire à bien des égards.

La rumeur persistante du moment veut que, puisque la suite de The Legend of Zelda: BOTW ait repoussé à 2023, que Nintendo (re)sorte TWWHD et TPHD (sortis sur Wii U) sur Nintendo Switch d'ici la fin d'année, voire même dans une compile parce que l'idéal c'est de payer le moins cher possible et "que c'est pas possible d'imaginer que ces jeux ne soient pas porté il faut que ces jeux soient porté" (...).En tout cas, si ça peut aider certains à revenir à la raison, sachez que les développeurs du portage Wii U en HD de Twlight Princess, le studio Tantalus, a répondu à la question à savoir qu'ils ne sont pas sur le coup et qu'ils aimeraient être contacté par Nintendo évidemment s'ils avaient l'opportunité. Pour ceux qui ne le savent pas, Tantalus a bien travaillé sur le portage de Skyward Sword HD sorti l'an dernier sur Nintendo Switch.Voilà le commentaire de Tom Crago, PDG de Tantalus Media :Reste malheureusement en suspend The Wind Waker, qui a été entièrement porté en HD in-house par Nintendo sur Wii U.