Nintendo

Chiffres de début Avril 2021 à fin Mars 2022Hardware: 23.06mSoftware: 235.07mPokemon DS/PS: 14.65 (New)Pokemon Arceus 12.64 (New)Mario Kart 8 Deluxe: 9.94Mario Party Superstars: 6.88 (New)Animal Crossing NH 6.01SSB Ultimate: 4.33Zelda BOTW: 4.27Ring Fit Adventure: 3.98Zelda Skyward Sword HD: 3.91 (New)Mario 3D World + Bowser's Fury: 3.84Pokémon Sword/Shield: 3.17Super Mario Party: 2.99Metroid Dread: 2.90 (New)New Super Mario Bros U DX: 2.89Kirby et le monde oublié 2.65 (New)New Pokémon Snap: 2.63 (New)Mario Odyssey: 2.67Mario Golf Super Rush: 2.35 (New)Luigi’s Mansion 3: 1.84Miitopia: 1,68 (New)Big Brain Academy Brain vs. Brain : 1.59 (New)WarioWare: Get It Together! 1.27 (New)Pokemon Let's Go: 1.25Splatoon 2: 1.0951 wordwide games : 1.08Game Builder Garage : 1.06 (New)