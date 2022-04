Lien vers le tweet car la vidéo n'est que sur Twitter : Lien vers le tweet car la vidéo n'est que sur Twitter : https://twitter.com/LutoAkino/status/1519025853560152065

Vous le savez peut être, si Metroid Dread a été annoncé puis montré en parti puis disparu avant d'avoir enfin été rebooté et sorti sur Switch un décennie après, Metroid 64 lui n'a jamais officiellement existé (il y a des mentions à un "Metroid 64" à l'époque mais le projet n'a jamais entré en phase de conception contrairement à Dread) faisant de la N64 la première console depuis la création de Metroid à ne pas avoir eu de jeu de cette licence.Yoshio Sakamoto, le co-créateur de la série, évoquait notamment ses difficultés à l'époque d'envisager Metroid en 3D. Sont arrivés ensuite Metroid Fusion sur GBA et Metroid Prime développé par Retro Studios sur GCN pour continuer les aventures de Samus Aran. Si Metroid Prime était à l'époque la première apparition de Samus en 3D hors spin-off, ça reste un gameplay différent à la première personne et il aura fallu attendre Metroid: Other M sur Wii par Team Ninja (Koei-Tecmo) pour voir du gameplay Metroid dans un environnement 3D.C'est le fan Luto Akino qui s'est collé à la tâche de concevoir un jeu Metroid en 3D avec en tout cas l'esthétique N64 et cela sur le logiciel Unity. Voici à quoi ressemble actuellement son travail :