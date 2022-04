Bon vu ma bannière, je vais zapper toutes les cinématiques de ouf dans les MGS, trop simple !Mais si je devais en choisir une cinématique autre qu'une de MGS, je dirai la scène secrète à la fin de KH II Final Mix !J'étais fou à l'époque, la mise en scène, la musique de fou furieux, la chorégraphie du combat, 3 nouveaux personnages ! Même en la regardant à nouveau avec des yeux d'adulte et 17 ans plus tard je la trouve toujours aussi énorme !Que dire YokoEt vous alors ?

Like

Who likes this ?

posted the 04/18/2022 at 03:23 PM by bigboss18