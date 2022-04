Après l'excellent Batman Arkham Asylum sorti en août 2009 sur 360 ps3 et PC, Rocksteady rempile pour un nouvel opus du Chevalier Noir, cette fois ci exit l'asile d'Arkham et bienvenue à Arkham City,L'histoire est très sympa et bien que assez classique, à le mérite de tenir en haleine le joueur tout le long.Arkham City àAttention, je ne suis pas en train de dire que le scénario est brouillon, il reste très correcte mais le jeu a parfois tendance à un peu trop s'éparpiller, voir même carrément à sous exploiter certains méchant comme Double Face par ex... Même le "grand méchant du jeu" bien qu'on l'entend beaucoup, on ne le voit au final que très peu.Monde ouvert oblige, Arkham City délaisse la linéarité de Asylum pour offrir un terrain de jeu beaucoup plus grand que son aîné.N'y allons pas par quatre chemins, le jeu claque vraiment visuellement, on sent qu'on a passé un cap avec Asylum. Les personnages sont ultra détaillés, les décors sont léchés, les couleurs impeccable et la DA claque littéralement.L'ambiance y est fabuleuse, sous cette neige, accentué par les nombreux secrets qui entoure ce complexe pénitentiaire. De la musique bien plus marquante que dans Asylum, écoutez juste le thème principal pour voir à quelle point ça claque ! Mais aussi par les nombreuses interaction, comme celle d'écouter les détenus parler entre eux, et ya beaucoup de choses intéressantes à écouter, notamment plus vous avancez dans le jeu, plus les PNJ vont parler de vos action, par exemple quand vous faites sauter la tour au début du jeu.Ou encore quand ces même détenus attaque des pauvres prisonnier politiques, ou quand les gangs se font la guerre.Quête annexe qui mette en lumière des persos secondaire ou méchant qui ne sont pas dans l'histoire de base, notamment Zsasz ou Deadshot entre autre. Bon,Dommage cependant queUn autre personnage peut être incarner dans la suite, à savoir la belle Catwoman, bien que secondaire celle ci a quand même sa petite histoire à découvrir et se révèle très sympathique à jouer, sexy et gracieuse, ses mouvements félins dans les combats sont un régal.Combat qui sont d'ailleursBatman ou Catwoman vont parfois se servir de l'élément du décors sur l'adversaire, notamment leur enfoncer la tronche dans le mur ou les faire manger une rambarde.Les phases d'infiltration ont également était revues, plus difficile, Batman pourra se servir de ces nouveaux gadget pour prendre par surprise ses ennemis, bien qu'elle ne diffère pas totalement de l'opus original,Arkham City revoit également ses boss, franchement lamentable dans Asylum a part 1 ou deux, ici, les combats de boss sont plus nombreux et plus intéressant (pas tous) notamment celui de Freeze qui est le meilleur du jeu. Le combat final bien que meilleure que Asylum se révèle pas non plus folichon.Le gameplay est excellent et la durée de vie très correcte, on ne s'ennuie pas un seul instant, comptez 10 heures en lignes droite et le double voir le triple pour compléter le jeu à 100 %. Le jeu regorge de détail, de cassettes audio à débloquer, de mystère à dénicher, et de lore à découvrir.De plus, le jeu est assez variés et nous fait traverser de nombreux bâtiments franchement réussi, je pense notamment au musée du pinguoin ou à l'aciérie qui vous aura forcément marqué si vous avez fait le jeu !Les + :Conclusion :PS : je rajouterai des images dans la journée...