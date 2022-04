Qui dit nouvelle année fiscale, dit souvent changement dans l'organisation et la structure du personnel d'une entreprise. Et Sony n'y échappe pas. Si la maison-mère en a profité pour officialiser l'ouverture de sa nouvelle filiale Sony Mobility (voitures électriques, robots, drones, domotique, intelligence artificielle et technologie de détection), Sony Interactive Entertainment renforce son siège à Tokyo (et pas celui de San Mateo aux USA) avec de nouveaux départements, mais également des fusions d'activités.- Le département du développement "Large-scale integration" (LSI, un processus d'intégration ou d'incorporation de milliers de transistors sur une seule micropuce à semi-conducteur en silicium) est transféré dans la division "expérience en matière de plateformes"- Le département "assurance qualité du matériel" et le département "Customer Satisfaction" sont transférés à la division "ingénierie et opérations matérielles"- Le département "gestion de la production" et le département "stratégie logistique" ont été transférés dans la division "opérations matérielles"- Création du département de "technologie sans fil" au sein de la division de "conception matérielle"- Création du département "Développement 2" au sein de la division "R&D Interaction" pour les technologies futures- Suppression du "Global TPR Department" au profit de la création du département "des relations avec les partenaires" et du département de "la planification et de la stratégie des opérations commerciales"- Suppression du "département marketing" au profit de la création du "Japan Marketing Department", du "Marketing Tokyo Office", du "Omni-Channel Marketing Tokyo Office" et du "Consumer Experience Tokyo Office"