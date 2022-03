Les départs majeurs au sein du studio américain The Initiative semblent être récurrents, que cela soit avant ou après le reveal du reboot de la licence Perfect Dark. Après Tom Shepherd (Rockstar Games), Drew Murray (Insomniac Games) et Chris O'Neill (Riot Games), c'est désormais au tour du game director Dan Neuburger et du lead gameplay animator Lee Davis de quitter la filiale des Xbox Game Studios. Si l'un étudie actuellement ses options, l'autre vient de rejoindre Deviation Games.Il semblerait que d'autres vétérans de l'équipe de développement soient également sur le départ et pourraient se manifester d'ici les prochaines semaines. Fin des contrats liée à une fin imminente du développement ou chantier chaotique repris en main par Crystal Dynamics ? Difficile de réellement savoir. Certains insiders misent sur une sortie pour l'année prochaine et s'attendent à voir du gameplay lors de l'E3 2022.