Jeux Vidéos

Je suis en train de regarder une rétrospective sur Metroid d'un point de vue lore et je me rend compte que in game est-ce qu'on sait pas comment le fameux morphing ball mode marche ?Ou alors j'ai zappé le jeu ou c'est expliqué in game ? Quand on regarde pour les jeux qui sont en 3D il semblerait que Samus devienne pure énergie ? Et que seul des morceaux de son armure subsiste autour pour former une boule.Comment sous forme d'énergie fait elle pour contrôler sa direction ?