En effet on apprend que le dernier épisode initialement prévu le 27 mars qui sera en réalité décalé le 3 avril prochain adaptera le chapitre 130 qui fini le tome 32. Le manga a été conclu par le chapitre 139 du tome 34 il restera 2 tome à adapté le 33 et le 34. La fin sera t'elle sous forme d'oav pour finir l'adaptation ? Aucune info officiel n'a encore été communiquer. Mais franchement c'est soulant si il faudra attendre le film pour voir la fin en animé.

posted the 03/06/2022 at 03:33 PM by yanissou