Hello, comme je me fais bien chier ce soir et que la nuit va être loooooongue je vous propose mon avis express de Kena Bridge of Spirits.Pour commencer, déjà j'ai fait l'erreur d'y jouer juste après avoir terminé Ratchet et Clank qui est juste énorme comme jeu et dans lequel je me suis éclaté comme jamais (je ferais peut être un avis, un jour)Dans les points positifs pour ce Kena, et les trailers n'ont pas menti là dessus, le jeu est vraiment très joli et les animations ,que ce soit les (quelques) personnages humains et tous les ennemis, sont très chouettes et vraiment soignées, surtout dans les cinématiques où ont voit clairement, vue leur qualité, que les dev viennent du monde de l'animation.Maintenant l'un des points critiquable qui démontre une première excursion (en demi teinte) des dev dans le monde des jeux vidéos avec ce titre c'est le gameplay.Bien qu'il soit assez intuitif dans l'ensemble et simple à maitriser, c'est surtout les attaques et les armes de l'héroïne qui sont misérables tellement ils sont faméliquesMême si on acquiert les (rares) nouvelles armes au fil du jeu, ce qui serait censé apporter un peu de peps et donner l'envie au joueur de progresser (et qu'il n'en est rien), il n'empêche que les combats prennent une tournure véritablement ennuyante, car à part faire fumer la fonction esquive puis frapper avec son bâton avec l'éternel même combo de 4 coups, balancer quelques flèches, une ou deux bombes: ça ne se renouvelle absolument jamais !Les boss (au nombre honorable de 7) auraient pu être vraiment intéressants à combattre si la jouabilité n'était pas si perfectible, plusieurs fois je me suis retrouvé à rager que les coups les plus simples ne sortent pas, la prise en compte des boutons dans le jeu ayant la manie régulière de ne pas sortir l'attaque ou la protection souhaitée.Combien de flèches mon personnage n'a pas décoché alors qu'il bandait son arc, combien de fois mon bouclier n'a pas fonctionné alors que j'avais toute l'énergie nécessaire pour le déclencher...Et puis combien de boss en plein pattern annulait par un mouvement tout simplement une fois sur deux les effets d'une attaque spéciale (celle du "marteau rot" par exemple)Bref cela à crée déjà une certaine frustration pour moi qui est venu se rajouter au plus gros écueil du jeu qui est le répétitivité affligeante dans tout ce qu'il nous propose.Pour faire simple, Kena étant une passeuse d'âme nous allons devoir faire passer trois personnages humains décédés,dans le monde des esprits.Le concept trouvé par les dev pour justifier de devoir se balader sur la (petite) carte du jeu en simili open world (simili car le jeu n'est en réalité qu'une succession de couloirs un peu plus larges parfois que la moyenne dans ce type de jeu) est de devoir chercher 3 reliques "souvenirs" pour chaque personnage à sauver.Ces 3 reliques sont donc disposées un peu partout dans une région spécifique de la carte que l'on doit alors explorer (mais pas trop vu qu'il n'y a en réalité pas grand chose à chaque fois à explorer).Et c'est là que tout l'attrait du jeu s'effondre rapidement quand on comprend que pour les obtenir il faudra faire X fois la même chose, à savoir enchainer quelques zones de grimpettes et de plateforme pas vraiment passionnantes, arriver dans une zone "maudite" à purifier avec multiple combats, lassant, à la clé, occire un boss après l'obtention des 3 reliques et rebelote jusqu'à la fin du jeu.Il ne faut donc pas espérer vivre un scénario palpitant avec des retournements de situations ou 36 idées de gameplays qui se succèdent ou bien même plein de décors différents. Car même sur ce dernier point, la grande majeure partie du jeu se déroule dans une forêt.Certains ici ou ailleurs ont osé la comparaison, ridicule à mon sens, de ce jeu avec Zelda, mais sérieusement s'il y a bien un jeu qui ne ressemble sur absolument aucun point à Zelda c'est bien Kena.Et si on devait vraiment faire cette comparaison stupide alors même le moins bon de tous les Zelda 3D est 10 fois plus palpitant et passionnant que ce jeu.D'ailleurs pour en revenir aux graphismes de cette forêt, ils sont forts jolis mais aussi tellement statiques et sans vie, pas une feuille d'arbres ne bouge, on ne croisera jamais un seul animal (oiseau ou que sais je encore) donnant l'impression d'un univers sans vie et complètement figé, alors que paradoxalement pendant les cinématiques on voit le vent traverser les cheveux des personnages et des arbres.Au final pour ne rien vous cacher je me suis tellement ennuyé dans ce jeu que je l'ai rushé comme jamais sur le dernier quart avec l'impatience incroyable de le terminer pour passer à autre chose.C'est dommage d'ailleurs parce que dans les faits le scénario a du potentiel qui se révèle même interessant dans les 10 dernières minutes avant la fin, mais pour moi Kena fait partie de ces jeux attrayant graphiquement avec une histoire sympathique mais qui ne fait que combler justement ses "entre cinématiques léchées" de phases de gameplay très perfectible, sans génie, et qui plus est d'une redondance à mourir d'ennui.Côté bande son, les musiques aussi sont répétitives ,on entendra souvent la même musique d'une zone à l'autre, et tellement classique qu'aucune véritablement ne marque l'esprit.Les deux derniers points positifs me concernant c'est sa durée de vie plutôt courte et les 30 balles que j'ai lâché pour l'avoir.Ma note: 5/10