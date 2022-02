Les plus anciens se souviendront sans aucun doute de Golden Sun, le "petit" RPG sorti sur GBA le 22 février 2002 en Europe.Graphisme superbe pour de la GBA, système de combat dynamique et tactique avec les Djinn's et les invocations.L'histoire bien que classique était passionnante.Sans parler des musiques qui sont encore un régal même 20 ans plus tard.Bref un jeu qui aura une suite, l'excellent Golden Sun 2, suivi plusieurs années plus tard par le médiocre Golden Sun Obscure Aurore.Je met le lien du test de Romendil qui avait noté le jeu 17/20Et aussi une photo de mon exemplaire sous blister juste pour la frime