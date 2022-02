J'aimerais faire entendre mon désir et créer une pétition qui regrouperait toutes les personnes qui croient en mon discours, pour faire évoluer les choses..



Donc voilà: Je pense qu'il est juste de dire que la plupart des joueurs aujourd'hui revendiquent l'envie d'avoir une expérience console qui ne sonne plus comme un choix et une concession.



Hors, malgré l'avancement des choses dans ce domaine, avec l'offre de choix de mode de jeux (graphiques) aujourd'hui sur consoles new-gen.. les développeurs offrent le choix aux joueurs de jouer comme ils le veulent.

Mais je pense qu'en réalité les joueurs consoles ne veulent pas avoir le choix mais surtout moins de concessions dans leur expérience de jeux. Une bonne qualité d'image ainsi qu'une bonne fluidité d'image!



Alors s'il vous plaît... des développeurs comme Insomniacs ont montré l'exemple avec Spider-Man et Rachet & Clank.

Offrez non pas seulement un choix de gameplay mais un choix de gameplay sans concession.

Un troisième mode, en plus des modes Qualité et Performance: Un mode Equilibré.



Je pense que c'est cela que la plupart des joueurs consoles veulent vraiment.. non pas plus de choix de jeu, mais moins de concessions de jeu.



S'il vous plaît, introduisez un mode entre Qualité et Performance dans vos jeux sur consoles. Et ci cela est trop difficilement faisable.. proposez un mode 40 fps pour ceux qui ont la chance d'avoir des écrans 120Hz. Qui demande moins de ressources.



-



Qui serait intéressé(e) de créer une pétition et de la faire signer à un maximum de gens pour qu'elle soient vue et entendue par un maximum des développeurs sur consoles?