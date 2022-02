Enfin une prise de parole pour le futur de GTA dans leurs derniere news



"Avec la longévité sans précédent de GTAV, nous savons que beaucoup d’entre vous nous ont demandé s’il y aurait un nouvel épisode de la série Grand Theft Auto. À chaque fois que nous nous lançons dans un nouveau projet, notre objectif est de dépasser de manière significative ce que nous avons déjà réalisé. Nous sommes heureux de confirmer que le développement actif du prochain opus de la série Grand Theft Auto est en bonne voie. Nous avons hâte de vous en dire plus dès que nous serons prêts, alors restez à l’écoute du Rockstar Newswire pour obtenir des détails officiels."

(Traduit par RockstarMag)



Et ça parle de GTA V PS5/SerieX:



Texture et distance d'affichage amélioré

HDR

Mode 4k

Mode 60fps

Mode Raytracing

Possibilité de transféré les sauvegardes de GTA V/Online

Audio 3D et Dualsense Supporté

Sortie 15 Mars

Rockstar Games - https://www.rockstargames.com/newswire/article/ak73k92o47ko75/grand-theft-auto-community-update