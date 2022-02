(J'ai juste fais un copié/coller de l'article vue que personne n'en parle)Aux États-Unis, deux autorités se partagent ce genre de dossiers : la FTC de Lina Khan et le département de la justice. D’après Bloomberg, c’est cette première qui devrait s’occuper de l’affaire Activision-Blizzard Microsoft.POURQUOI EST-CE UN CHEMIN DIFFICILE ?Lina Khan a été nommée à la tête de la FTC par Joe Biden pour son engagement contre les regroupements monopolistiques, en particulier par les géants de la tech.Sous sa direction, le rachat de ARM par Nvidia a fait l’objet d’une attaque en justice, ainsi que celui de Aerojet Rocketdyne Holdings par Lockheed Martin Corp. On pense dorénavant que Nvidia devrait abandonner son projet de rachat.Microsoft va donc devoir bien ficeler son projet et démontrer que le rachat d’Activision-Blizzard ne devrait pas suffisamment causer de tort aux concurrents pour déséquilibrer le marché.Sources :[url]https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-01/microsoft-deal-for-activision-to-be-reviewed-by-ftc-in-u-s?sref=mf7tnsts[/url]

posted the 02/01/2022 at 09:54 AM by davydems