En plus devoilé du gameplay en vidéo pour la version PS4 Pro de Horizon Forbidden West :Guerrilla a aussi dévoilé quatres nouveaux screenshots :Même si cette version s'en sort très clairement avec les honneurs ont peu quand même voir où les sacrifices ont dû être fait comme la qualité des assets par exemple les coraux sur PS4 sont très low poly alors que sur PS5, ils sont très bien détaillé et l'éclairage est aussi moins complexe comme on peut le voir sur ce screenshot du même endroit que la version PS5 et sachant qu'il y a la compression youtube :On peut aussi voir une différence de rendu sur le modèle 3D de Aloy :Tous ce qui est VFX (explosion) à aussi pris un coup sur PS4 et il comme sur Zero Dawn, il semble n'y avoir aucune intéraction avec la végétation.