Salut, en ce moment je dose avec un ami rainbow six extraction. Le jeu est sympa mais il faut être 3 et jouer avec les random du live c'est chaud car pas de communication et surtout parceque souvent on tombe sur des merdes.



On cherche quelqu'un pour le doser donc si vous êtes chauds, laisser ici votre Gamertag/ID PSN et on essayera de se faire ça.