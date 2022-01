Jeux Vidéo

Hop ! Bonne année, Joyeux Hanouka, Makara Samkranti, Oshogatsu, Guru Gobind Singh, Chandeleur Bing etc…J’ai une question (Je poste que pour demander quelque chose maintenant), je veux installer Metro Exodus sur ma Xbox Series X, le jeu est en « physique », je mets le disque, ça download (tout le jeu, vu qu’il doit y avoir que la version One sur les disques comme d’hab), et à chaque fois ça bloque à la fin. Et quand j’essaie de lancer le jeu, ça me met ce message :J’ai attendu, ça fait que dalle. J’ai tenté de mettre l’autre disque (y en a 2), il y a de la place sur le SSD, j’ai tout désinstallé etc… et j’ai toujours cette merde.En cherchant un peu sur le net, j’ai vu que d’autres personnes avaient eu ce problème , on leur conseille de réinstaller le jeu, de redémarrer, etc... mais pour ma part ça n’a rien fait. Et je précise aussi, que j'ai mit d'autres jeux physiques, et j'ai eu ce problème qu'avec celui ci.Voila, si quelqu’un a une solution…Merci