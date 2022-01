Bon perso je viens de finir Metroid DREAD et grosse douche froide en ce qui mon concerne.Le jeux est bien trop dirigiste, on te prend par la main pendant tout le jeux, il n'y a presque jamais de backtracking, c'est un jeux couloir dissimuler.Le backtracking est seulement possible et intéressant à la fin du jeu quand tu as récupéré tout les objets.Le jeux est vraiment immonde, c'est flou, ca bave, il y a de l'aliasing de partout, c'est une honte pour un jeux en scrolling horizontale.Les phases avec les EMMI sont mal foutu, c'est pas marrant, ca fait pas peur, c'est juste chian.La topographie est casse tête pour rien c'est giganteste mais c'est vide.Le gros point noir du jeux sont les musique qui sont complément désastreuse, aucune âme, aucune mélodie. Les seules bonne musique sont les reprise de Super metroid qui date de y'a 25 ans quand mêmePour les point positif je citerais le gameplay et la jouabilité toujours au petit oignons avec de multiple possibilité (notamment avec l'attaque comète) mais pas du tout exploiter dans l'aventure principale.Certains boss sont plutôt agréable (surtout le boss de fin)Bref j'en ressort avec un gout amer dans la bouche après cette expérience.Dommage, moi qui attendait ce jeux depuis des années.Mes Let's PLAY sur ma chaine : https://www.youtube.com/channel/UCcPp10qEF8sPcCvZt0t9NNA