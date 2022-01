Pour ceux qui préfèrent un appareil dédié, Ayn bosse sur l'Odin, une console portable au design inspiré de la Switch et aux specs alléchantes. Il serait question d'un Snapdragon 855 Plus (comme dans le Asus ROG Phone II et le OnePlus 7T) épaulé par 4 à 8 Go de RAM mais surtout par un petit ventilo afin de maintenir les perfs. L'Odin comporterait un écran tactile 1080p de 6" et une sortie HDMI. Le tout est au conditionnel en attendant la campagne Indiegogo. Un des rares trucs que confirme le site officiel est la présence de gachettes analogiques. Une première vidéo montre la bête en action qui émule la Switch mais on découvre aussi une version custom d'Android 10 plutôt bien pensée. L'Ayn Odin coûterait $199.Qui dit Switch-like dit dock et Ayn bosse sur un dock USB-C. Pardon. Ayn bosse sur LE dock USB-C, celui que Nintendo devrait fournir avec la Switch OLED. Il comporte:Deux ports pour manettes N64Deux ports pour manettes GamecubeCinq ports USB 3.0Un port EthernetUne sortie HDMIUne port USB-C pour alimenter le toutEncore plus fort : en dévissant le dos, on peut installer un HDD/SSD SATA 2,5". Oh et comme c'est de l'USB-C, ça fonctionnera avec n'importe quel appareil USB-C genre votre smartphone. Ca aurait eté le dock parfait pour la Steam Deck mais Valve a collé le port USB-C de cette dernière en haut de la console...Odin Pro: Shadow of the Colossus PS2Odin Pro: Ys V -Lost Kefin Kingdom of Sand PS2Odin: Super Mario Galaxy 2 Test WIIOdin Pro: Ratchet&clank PS2Odin Pro: God Of War 2 PS2