Je découvre actuellement BF5 sur Seriex X en 120 fps et je prends mon pieds ! J'ai acheté la version définitive pendant les promos de fin d'annéePour moi BF2042 a clairement tué ce qui faisait la force des BF. Je n'adhère pas du tout aux supercompétences des nombreux spécialistes et les cartes inutilement grandes ! Sans parler des bugs !J'ai pris aucun plaisir pendant les 10 heures d'essai ! Rendez-nous Battlefield

Like

Who likes this ?

posted the 01/03/2022 at 01:50 PM by heracles