J'ai recommencer FFVII Remake mais cette fois-ci sur PCMoi qui passe beaucoup de temps a optimisé mes jeux je suis super déssus que sur FFVII ya rien! Même FFXII sur PC avait plus d'option!Bon le jeu tourne super bien sur ma conif, une RTX2060 avec un Ryzen 5 2600X je suis content mais je trouve cela dommage car j'aurais bien voulu mettre mon PC en PLS et avoir un rendu magnifique bien optimisé.2 ans pour un portage qui tourne correctement mais sans plus! Par exemple j'ai des saccades lors des cinématiques.Il y a plus d'option HDR que le reste!