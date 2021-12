Il reste 2 mois avant le lancement de Horizon Forbidden west, le compte à rebours est donc lancé !L'annonce de Horizon ZD lors de l'e3 2015 était vraiment impressionnant, une toute nouvelle ip pour la ps4 qui annonçait un bon vent de fraîcheur. Je me rappelle encore être stotche devant cette présentation. La suite de ZD s'annonce dantesque vivement le 18 février prochain !

Who likes this ?

posted the 12/19/2021 at 07:27 PM by yanissou