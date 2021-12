- Vidéo promotionnelle pour les chara-design du film : One Piece Red. D’ailleurs une vidéo promotionnelle des acteurs de la série Netflix One Piece.

- Premier trailer pour la saison 6 de My Hero Academia ! Sortie prévue pour automne 2022. Kohei Horikoshi a déclaré à JUMP FESTA 2022 que My Hero Academia se terminera en 2022 « si tout se passe bien ».

posted the 12/19/2021 at 11:05 AM by axlenz