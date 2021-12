Salut à tous,



Voilà, j'ai pas envie de faire mon boomer, réac ou jouer l'ancien. Bref, je viens de capter que pas mal d'enfants niveau JV ne vivent que pour Fortnite.

Alors parfois ya un autre jeu comme Fifa ou GTA, ou un ptit Mario Kart mais je vois autour de moi, les enfants entre 7 et 13 ans ne jouent quasi que à Fortnite. Et quand j'ai ramené une PS5 cet été, la première chose qu'ils voulaient faire : jouer à Fortnite. Absence total d'intérêt pour le jeu du pack (Ratchet et Clank) Même les graphismes next gen de Ratchet les laissés indifférents.



Et j'essaye de me rappeler si c'était pareil pour moi (je suis né en 90). Alors yavait Pokemon partout pendant un moment mais j'ai le souvenir d'avoir joué à pas mal de jeux différents à chaque génération.

En vrac les jeux qui m'ont marqué de gén en gén : Tortue Ninja sur Nintendo avec sa difficulté absurde (j'étais ptet juste trop petit),

Star Fox sur Super nintendo,

les classiques tomb raider, GT, Resident Evil, FF7 sur play1 ou les plateformer sur N64 avec l'âge d'or du studio Rare.



Bref, pas mal de jeux différents avec des styles variés. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on assiste à la disparition de la diversité vidéoludique chez les plus jeunes. Alors ok c'est que du JV, et j'en fait probablement trop. Mais c'est mon constat même si évidemment il y a bien d'autres enfants qui jouent à des styles de JV variés.



Ils ne sont plus initiés à d'autres jeux et j'ai l'impression que le trio Fortnite/GTA/Fifa a de longues années devant lui. C'est quand même bien triste...