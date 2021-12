GTA 6 aurait un développement "chaotique" et pourrait décevoir les fans, selon les rumeursUn insider qui prétend avoir des informations proches de Rockstar Games assure que le développement de Grand Theft Auto VI est "chaotique" et espère ne pas le voir annoncé avant 2022.Bien que Rockstar Games n'ait pas encore publié d'informations officielles concluantes sur Grand Theft Auto VI (ou quel que soit le nom du prochain jeu de la saga Grand Theft Auto), les rumeurs et les fuites concernant cet opus sont de plus en plus constantes : récemment, il a été dit que le projet aurait pu subir un redémarrage en 2020 et plus tôt, il avait été dit que nous ne le verrions pas dans les magasins avant 2025. Maintenant, un autre initié souligne que son développement ne progresse pas assez bien et assure même qu'il décevra les fans de la franchise.C'est l'utilisateur AccNGT, le même qui a anticipé l'existence de Star Wars : Eclipse, qui a révélé les détails du développement de GTA 6 : dans un récent tweet publié sur son compte personnel, il assure que le processus de création de cette livraison est d'être « chaotique » et que les joueurs ne réalisent pas en quelle quantité.- Some people don't realize how chaotic the development is.- I really think there will be disappointment for many people for some aspects (ofc not the graphic side).- If the game is announced this year / early 2022, we can really be worried.— AccNGT (@AccNgt) December 11, 2021L'insider assure que "beaucoup de gens seront déçus par de nombreux aspects du jeu", bien qu'il précise qu'il ne fait pas référence à la partie graphique. Récemment, un fondateur de Rockstar Games s'est également inquiété du fait que Grand Theft Auto 6 pourrait être moins hooligan ou amusant que les précédents épisodes de la série.Enfin, cet informateur ajoute qu'il espère que l'annonce officielle de GTA 6 n'arrive pas avant l'année prochaine, puisqu'il craindrait que Rockstar Games présente le jeu dans le reste de 2021 ou début 2022 en raison de l'état actuel de développement.