Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de MercurySteam, un studio qui a fait ses preuves et qui, au fil des ans, a créé de nombreuses propriétés intellectuelles phénoménales, dont le récent succès Metroid Dread en partenariat avec Nintendo. Avec la vision créative et le talent de MercurySteam et la grande expérience de 505 Games, les joueurs peuvent s'attendre à un jeu vidéo de haute qualité, captivant et engageant.

MercurySteam bosse actuellement sur un nouveau projet, cette fois avec l'éditeur 505 Games, nom de code "Project Iron". De ce que l'on sait actuellement c'est qu'il s'agit d'un jeu de rôle fantaisiste et assez sombre, que le jeu sera multiplateforme et que MercurySteam a notamment reçu 27M d'euro pour le développement. Ça sera une nouvelle IP co-partagée entre Digital Bros (maison mère de 505 Games) et MercurySteam.Digital Bros: