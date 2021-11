Conclusion

Pas grand chose à ajouter, c'est vraiment une bonne expérience narrative. Mais on sent à plusieurs moments que les phases de gameplay assez pauvre sont juste des excuses pour approfondir les personnages. Les combats seraient plus satisfaisant si ils étaient plus lisibles, audibles et un meilleur système de capacités. Bravo néanmoins à Eidos en qui personne ne croyait lors du reveal du jeu. J'espère une suite avec une correction des problèmes et un système de relation entre certains personnages.