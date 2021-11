Adobe Digital Economy Index a analysé les visites dans les boutiques en ligne et mené des enquêtes aux États-Unis, et s'assure que ce modèle est le "best-seller" pendant le black fridayVendredi dernier, on célébrait le Black Friday, une date à laquelle d'importantes remises sont populairement faites sur des produits de toutes sortes, également des jeux vidéo et des consoles. Il est encore tôt pour connaître officiellement les données de vente, mais la firme Adobe Digital Economy Index assure que la console la plus vendue du Black Friday 2021 -au moins aux États-Unis- a été la Xbox Series S, devant la PlayStation 5, Switch OLED ou Xbox Series X. Adobe a analysé un milliard de visites dans les magasins en ligne aux États-Unis et une enquête auprès de plus de 1000 magasins sur leurs produits les plus vendus."Bien que la PS5, la Xbox Series X et la Nintendo Switch OLED soient toujours les consoles les plus recherchées, les pénuries de puces et la forte demande ont rendu leur obtention presque impossible", déclare Business Insider US à propos de cette information. La Xbox Series S en revanche est toujours disponible dans de nombreux magasins, et son prix plus abordable - 299 euros/dollars, bien qu'il soit aujourd'hui possible de l'obtenir pour moins cher - par rapport à d'autres modèles plus puissants est également tentant. La console est compatible avec tous les jeux Xbox Series X de nouvelle génération et les seules différences sont l'absence de lecteur de disque optique et une puissance plus conçue pour les téléviseurs avec une résolution de 1080p que 4K. Bien sûr, il est également compatible avec le catalogue Xbox précédent ou le jeu en nuage.