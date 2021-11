Vous n'êtes pas sans savoir que le dernier Call of Duty peine vraiment à convaincre... COD Vanguard se fait beaucoup décrier sur la toile, les joueurs comme la presse lui reprochant son solo insipide, son multi vu et revu et son Zombie sans surprise, manquant de secret et d'intérêt sur le long terme.



Les joueurs commencent déjà à le déserter, retournant sur Cold War voir même Modern Warfare qui accueillent encore énormément de monde. Peut être un ras le bol de la WW2 ?? Voir de la saga Cod qui en ce moment n'a pas le vent en poupe.



Si on ignore encore les ventes, le dernier Call of Duty ne fait clairement pas l'unanimité, un petit peu le syndrome du mal aimé Cod Infinité Warfare, l'opus de 2016 futuriste qui a recueilli un nombre assez conséquent de dislike lors de son premier trailer.



J'ai pus voir quelques vidéo de gameplay et tout me semble vu et revu, l'impression d'avoir fait ce genre de campagne des dizaines de fois, ça m'a l'air d'un chiant mon dieu. Peut être qu'un épisode par an devient trop et que les joueurs commencent à se lasser ? Activision fait til bien de continuer à proposer un épisode annuel selon vous ? Ou il est temps de mettre la série série pause ?



Bien sûr, je doute pas que les ventes seront quand même conséquente mais pour combien de temps cela va til durer ?



De plus, de nombreux joueurs dénoncent le nombre de bug, les spawn en multi abusé, la TTK complément pété etc... Après oui, le jeu vient de sortir et de nombreuses mise à jour pourront éventuellement renouer au différents problèmes. Mais faut l'avouer, l'engouement autour de ce nouveau Cod n'est pas là, on est très loin de ce que pouvait générer comme hype un MW2 ou un Black Ops, des véritables phénomènes à l'époque.



Ma question est donc la suivante : La série est t-elle sur le déclin ? Qu'en pensez vous ?