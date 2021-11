Alors qu'on aurait pu croire Super Smash Bros Ultimate tenir ses events in-game jusqu'à mi-2022 minimum avant de terminer son suivi, Nintendo a bien annoncé via le compte Twitter japonais de Smash Bros qu'à partir du 19 novembre il y aura une boucle d'anciens events in-game c'est à dire les tournois et évènement d'esprits, ce qui laisse à présager la fin du suivi et qu'il n'y aura plus de nouveaux events in-game passé cette date.Le nombre total d'esprits arrive à 1512 à la date d'aujourd'hui. On ne sait pas s'il y aura un dernier ajout d'esprits avant la semaine prochaine, on pense à Shin Megami Tensei V ou Pokémon Diamant Etincelant / Perle Scintillante, mais sachez que le tournoi du 12 novembre basé sur des stages à véhicule sera donc le dernier nouveau tournoi avant la reprise d'anciens tournois pour ceux qui les auraient ratés.