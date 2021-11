Après avoir fait le Goty par année pour chaque jeu, voici la même mais pour les films cette fois ci. Bien sûr, je n'ai pas vu tout les films de chaque année et donc, peut être que d'autre films auraient pus y figurer mais globalement ça donnerait ça.



1995 : La Haine



1996 : Idependance Day



1997 : Le 5 ème Élément



1998 : Il faut Sauver le Soldat Ryan



1999 : La Ligne Verte



2000 : Gladiator



2001 : Hannibal Exæquo avec Le Seigneur des Anneaux 1



2002 : Spider Man



2003 : Kill Bill Exæquo HP 3 le Prisonnier d'Azkaban



2004 : The Machinist Exæquo Spider Man 2



[g] 2005 : King Kong Exæquo La Guerre des Mondes



2006 : Casino Royal



2007 : 28 Semaine Plus Tard Exæquo The Mist Exæquo Sunshine



2008 : Gran Torino Exæquo The Dark Knight



2009 : District 9



2010 : Shutter Island



2011 : Le Territoire des Loups



2012 : Django Unchained Exæquo The Dark Knight Rise



[g] 2013 : Le Loup de Wall Street



2014 : John Wick



2015 : Les 8 Salopards



2016 : Tu ne Tueras Point



2017 : 7 Sisters



2018 : Hérédité



2019 : Joker



2020 : Drunk



2021 ???



Voilà j'oublie peut-être des films mais globalement ça donnerai ça.



Et vous ?