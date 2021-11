Alors Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante, le remake Diamant et Perle, des gens ont pu ainsi avoir la main sur le jeu à 1 semaine et demi de la sortie officielle, dont des hackers qui ont pu ainsi voir dans les codes du jeu.Autant vous dire que si vous avez joué à l'original, contrairement à un Vert-Feuille / Rouge-Feu, à un Or HG / Argent SS, à un Rubis Omega / Saphir Alpha, ou même à Let's Go à un certain degrés, bah vous n'allez pas rater grand chose d'exclusivement nouveau. C'est Diamant et Perle mais en 3D, seule l'expérience gameplay pourrait être différente avec un jeu plus accessible qu'à l'époque. Diamant Etincelant et Perle Scintillante est un remake à échelle 1:1, avec quelques éléments différents ou nouveau certes mais aucune nouveauté majeure pour ceux qui ont déjà fait ces jeux et qui à l'image des précédents remakes auraient pu faire plus avec.Je vous mets l'essentiel :- C'est définitif pour ceux qui espéraient que cela soit cachés : pas de Méga-Evolution, pas de nouvelles formes (alternatives ou régionales), pas de nouveaux personnages, pas de nouveaux events dans le jeu. Pas de Zone de Combat (juste la Tour de Combat de Diamant/Perle), pas de Monde Distorsion (mais il y aurait qu'en même 1 nouvelle pièce spécialement pour Giratina).- Le Park des Amis, qui permettait de transférer les Pokémon des jeux GBA sur Diamant/Perle/Platine, est renommé en "Ramanas Park" (nom anglais pour l'instant) et permettra de capturer des Pokémon légendaires. Le GTS (Global Trade System), à l'époque qui permettait de faire des échanges Pokémon via Internet avec pas mal d'option de recherches, et ici remplacé par le GTW (Global Trade Wonder) qui permettra de faire des échanges aléatoires via Internet (basiquement, les Wonder Trade introduits avec Pokémon X / Y). Le seul event pas présent dans les codes du jeu c'est celui sur le Pokémon Arceus (mais le Hall Origine ainsi que la Flute Azure et le thème de combat d'Arceus sont pourtant présents, donc probable que ça sera patché day-one ou via future mise à jour).- Les dresseurs de Pokémon ont les équipes et niveaux de Diamant et Perle et non de Platine. Et on craint déjà que le jeu devienne trop facile à cause du partage d'EXP obligatoire. Contrairement aux précédents remakes où elles avaient été remaniées un minimum, les arènes Pokémon sont exactement les mêmes donc aucune retouche si ce n'est l'apport de la vraie 3D (car Diamant et Perle combinait 3D avec les sprites 2D à l'époque, je rappelle).- De ce qui se dit, il y a quelques bugs visuels (comme par exemple le nom de la route, un élément de l'HUD, qui est visible dans le reflet de l'eau alors que ça ne devrait donc pas arriver...) et des musiques en version MIDI. Alors ça parlerait d'un patch day-one...- Au sujet de la feature de retour et déjà présente, le premier Pokémon de votre équipe qui vous suit durant l'aventure, feature introduite avec Pokémon Or HG / Argent SS, reprise dans Let's Go et le DLC de Pokémon Epée / Bouclier, et bien permettra à ce premier Pokémon de monter l'amitié (et donc sera plus cheaté que le reste de votre équipe).- Le Pokédex National est de retour... Mais ne contient que les Pokémon des 4 premières générations autant vous dire cheh ça revient au même(et même pas Nymphali l'évolution de type Fée d'Evoli introduite avec Pokémon X / Y).