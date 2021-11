"platine réellement simple..."





pour le restant de l'année...En effet je viens de finir mon dernier jeu de la console de cette année à savoir:et également le platine:Globalement le jeu est une dinguerie ! Le seul point négatif que je pourrais dire concerne les différents bugs, à certains moments je devais recharger la partie en cours afin de poursuivre car la partie était coincée à certains endroits. Quelques petits problèmes de calibrage des voix (rarement) en dehors le jeu est:Mon jeu de super-héros favori, bien rythmé avec une durée de vie franche pour le genre, un gameplay extra (mon plus grand retournement de veste de l'histoire!), visuellement très propre avec certaines planètes magnifique, une ambiance extrêmement gérer par une intrigue bien ficelée, intéressante et une demi douzaine de personnage réellement bien foutu.Plusieurs Easter-Egg qui font réellement plaisir comme(qu'on voit partout en ce moment sans en dire plus!), des personnages importants de cette franchise via les archives qu'on trouve ici et là, de même que dans les fichiers des Nova. Bref un petit régal qui m'a occupé plusieurs journées. J'ai tellement hâte qu'une suite soit annoncée officiellement car j'ai réellement pris mon pied sur ce dernier, dans la finalité je le préfère a Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games, même si là mise en scène ne rivalise pas (surtout au niveau des combats) bref:PS: Maintenant, une grosse période commence, mais sur Nintendo Switch avec les DLC d'Animal Crossing et Hyrule Warriors et surtout l'arrivée et le retour des Pokémon dans 2 semaines!