Après autant d'années et de sortie sur d'innombrables supports, c'est aujourd'hui que sort Resident Evil 4 VR, une exclusivité (temporaire? ) de l'Oculus Quest 2.Plus qu'un jeu culte, un monolithe qui inspire encore aujourd'hui des développeurs de tous les horizons.Uncharted, God of war, Gears of War, Dead Space, The Last of us, Bloodborne et j'en passe.Voici un petit hommage a l'un des meilleurs jeux de Shinji Mikami, si ce n'est le meilleur...Resident Evil 4 VR est donc disponible aujourd'hui au prix de 39,99 euros sur le site officiel oculus.comHommage au mythe.