Forza Horizon 5 a dépassé mes attentes en ce qui concerne les visuels et le gameplay. La fondation est là pour devenir l'un des plus grands jeux de course de tous les temps, et Playground Games et Xbox Game Studios possèdent l'expérience et le talent nécessaires pour franchir la ligne d'arrivée avec une victoire.

L'épisode le plus spectaculaire

Avant même de prendre le volant, on a été éblouis par la beauté des environnements, qui ont succédé à des menus parfaitement épurés et limpides. avant d'avoir eu le plaisir de conduire dans ces décors à couper le souffle.

C'est ce qu'on appelle une preview extrêmement rassurante. Forza Horizon 5 reste fidèle à la licence tout en proposant un maximum de contenu. Comment ne pas être charmé par les paysages époustouflants qui dépeignent tout le savoir-faire des équipes de Playground Games. Graphiquement, le jeu ne déçoit pas et s'est même permis de nous asséner une claque magistrale à tous les niveaux.

Ces premières heures dans #ForzaHorizon5 l'attestent : le nouveau Playground Games semble parti pour être totalement à la hauteur de nos attentes en termes de spectacle et de fun.

Notre premier tour de piste aux commandes du bolide Forza Horizon 5 nous prouve qu’il en a sous le capot. Mais qui en doutait ? Microsoft est effectivement sur la bonne voie pour proposer une édition mexicaine renversante de son célèbre festival Horizon. Plus beau, plus grand et même un peu plus fou qu’avant, il impressionne par son terrain de jeu propice à bien des échauffourées motorisées. Non, rien ne nous a sorti de l’habitacle finition cuir conçu par Playground Games durant cette preview, si ce n’est cette légère impression de déjà-vu/déjà joué forcément perceptible lorsqu’une formule évolue peu après quasiment dix années d’existence. Il reste néanmoins à découvrir ce que la campagne nous réserve, et vérifier si Horizon Arcade a de quoi nous faire oublier les Forzathon Live.

En fin de compte, j'ai passé environ 90 minutes avec une version préliminaire d'Horizon 5. Bien que je n'aie eu la chance de profiter qu'une petite portion de ses nombreuses fonctionnalités, j'ai été stupéfait par l'immensité du bac à sable, les graphismes de haut calibre que le franchise est connue pour, et la jouabilité/accessibilité globale des commandes. Forza n'a jamais été aussi beau.